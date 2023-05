Mnóstwo emocji w lubuskim finale Pucharu Tymbarku. Kto pojedzie do stolicy?

- Byliśmy jedną nogą za burtą, bo gdyby jedno ze spotkań grupowych pomiędzy naszymi rywalami ułożyło się inaczej, to byśmy szybko zakończyli turniej – mówił Michał Grzelczyk, trener zielonogórskiego zespołu. - Później udało nam się jakoś emocje uporządkować, a zawodników zmobilizować bardziej do tego, żeby nerwy odłożyli na bok i zaczęli koncentrować się na tym, co najlepiej potrafią. I to zaprocentowało tym, że kroczek po kroczku osiągaliśmy wyższy poziom. Z Kłodawą przegraliśmy na własne życzenie, bo wtedy emocje wzięły górę, a nie umiejętności piłkarskie. W finale też narobiliśmy sobie trochę nerwów, bo kontrolowaliśmy spotkanie, prowadziliśmy 3:1, a daliśmy się dogonić. Dzieci nie potrafią jeszcze tych emocji utrzymać na tyle, by kontrolować cały przebieg meczu. Stąd rzuty karne. Okazało się, że razem z trenerem Rafałem Zychem dobrze postawiliśmy na bramkarza. Wybraliśmy zawodnika odważnego, który wyczyniał cuda w bramce i świetnie spisał się w rzutach karnych [zespół z Zielonej Góry pokonał Kłodawę w rzutach karnych 2:1 – red.].