Modivo Drużynowy Bieg Winobraniowy o Puchar Gazety Lubuskiej. Nie zwlekajcie z zapisami, bo czasu jest już coraz mniej

Tym ekipom, które jeszcze nie zapisały się do rywalizacji pozostał już niespełna miesiąc, by to zrobić. Bo termin zgłoszeń upłynie 29 sierpnia. Dlatego nie czekajcie, zajrzyjcie w link powyżej albo odwiedźcie internetowy serwis MaratonczykPomiarCzasu.pl i zgłaszajcie swoje 3-osobowe zespoły. Wszyscy zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Aby zapisać drużynę nie musicie reprezentować jednej firmy lub organizacji. Opłata startowa wynosi 90 zł od zespołu.

Spotykamy się w pierwszy dzień Winobrania

Do pokonania dwa dystanse

Biuro zawodów w siedzibie „Gazaty Lubuskiej”

Iglotechnik z trzema zespołami otwiera listę startową

Na liście startowej jest już ponad 30 zespołów. Jako pierwsi do biegu zgłosili się reprezentanci firmy Iglotechnik, która do rywalizacji wystawi trzy ekipy. Tak, jak przed rokiem jedną z pierwszych drużyn, która zapisała się do udziały w imprezie są „Sulechowskie Grześki”. Motorem napędowym drużyny jest Tomasz Grześko, który przed rokiem do udziału w zawodach namówił swoich synów – Michała i Macieja. 9 września wystartują w tym samym składzie. – Traktujemy udział w imprezie typowo rekreacyjnie, ale oczywiście staramy się solidnie przygotować – mówił Tomasz Grześko.