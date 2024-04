Półmaraton Przytok 2024 już w przyszłym tygodniu. Piekła Przytoku nie będzie! (b)

Wideo

Tylko do piątku, 12 kwietnia potrwają zapisy chętnych do udziału w Półmaratonie Przytok. To już 22. edycja tej popularnej imprezy. Bieg odbędzie się w sobotę, 20 kwietnia. Niestety, kolarski wyścig Piekło Przytoku, który zawsze towarzyszył biegowej imprezie, nie odbędzie się.