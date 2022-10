Mogło skończyć się tragedią. Kierowca bmw pod wpływem narkotyków, a w samochodzie mnóstwo środków odurzających

W sobotę, 8 października policjanci zatrzymali do kontroli na ul. Elektronowej bmw. Mężczyźni jadący tym autem zachowywali się bardzo nerwowo, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy.

- Policjanci przeszukali samochód oraz kierującego i pasażera. W czasie tych czynności znaleźli kilkadziesiąt porcji czterech rodzajów różnych środków odurzających: amfetaminy, metaamfetaminy, marihuany oraz grzybów halucynogennych – informuje zielonogórska policja. - Kierujący został zabrany do szpitala, test wykrywający obecność narkotyków w moczu wykazał obecność marihuany. W tej sytuacji pobrano mężczyźnie krew do badań – próbka zostanie wysłana do oceny biegłego. Obydwaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.