Niesłychane, co ludzie zostawiają w lasach w okolicy Zielonej Góry i Nowej Soli! Mamy wysyp grzybów i... śmieci. Zobacz zdjęcia

W weekend modne grzybobranie i sterty śmieci

Śmiecimy w lesie na potęgę. A potem trzeba wydawać miliony, by to posprzątać

Jednak nie powinniśmy się czuć tacy bezkarni i anonimowi w lesie. Bo w całym kraju na drzewach czyhają na nas fotopułapki. Do walki z leśnymi śmieciarzami zaangażowano też drony. Odstraszyć ludzi od śmiecenia nie tylko podczas grzybobrania, ale także od wywożenie odpadów do lasu, mają też wyższe kary: podniesienie wysokości grzywny do 5 tys. zł. Przede wszystkim jednak wprowadzenie orzeczeń o pracach społecznie użytecznych polegających na sprzątaniu terenów zielonych oraz nawiązek w wysokości równej kosztom usunięcia odpadów powinny sprawić, że człowiek dziesięć razy się zastanowi, zanim wyrzuci butelkę czy puszkę do lasu. Czy faktycznie nowe przepisy już przyniosły skutek czy musimy jeszcze poczekać? Po ostatnim weekendzie wydaje się, że nie do wszystkich jeszcze dotarło, jakie kary mogą ponieść za śmiecenie w lesie.

Warto też zauważyć, że tylko Lasy Państwowe każdego roku na sprzątanie terenów leśnych wydają ok. 20 mln zł. A wywozi się ok. 115 tys. m sześc. odpadów.

- Czytałam, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze tylko w zeszłym roku zlikwidował 70 dzikich wysypisk. To jest afera! Zakład ma wiele innych zadań do wykonania, a my mu dokładamy jeszcze te leśne. Skandal! – denerwowała się nasza Czytelniczka, pani Dorota.