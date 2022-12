Na placu Słowiańskim powstaje fontanna, co się tam jeszcze zmienia? Leszek Kalinowski

Na placu Słowiańskim trwa remont. Choć śnieg i mróz spowodował, że miejsce to wygląda bardziej spokojnie, to prace posuwają się do przodu. Widać już w którym miejscu powstaje fontanna, o której mieszkańcy marzyli. Dzięki niej w centrum miasta nie będzie latem tak gorąco. To kolejna nowa fontanna w śródmieściu. Co jeszcze się zmieni na placu?