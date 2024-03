Na własnym torze NovyHotel Falubaz Zielona Góra lepszy od Apatora Toruń [ZDJĘCIA]

NovyHotel Falubaz Zielona Góry – KS Apator Toruń 49:41

Zespoły przystąpiły do rywalizacji w osłabieniu – Apator bez Emila Sajfutdinowa, a Falubaz bez Piotra Pawlickiego, który wraca do formy po urazie mięśnia nogi. Początek spotkania należał do gości, którzy podwójnie wygrali wyścig młodzieżowy, a w kolejnym zwyciężyli 4:2 i po trzech gonitwach prowadzili 12:6. Jednak z kolejnych czterech biegów zielonogórzanie wygrali aż trzy i po triumfie 5:1 w siódmym wyścigu to oni mieli na koncie więcej punktów niż rywale, było 22:20. We wspomnianych biegach pierwsze w tym roku indywidualne zwycięstwa na zielonogórskim torze notowali Krzysztof Sadurski, Rasmus Jensen, Przemysław Pawlicki i Jarosław Hampel.