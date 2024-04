Dane teleadresowe prawie dwustu zielonogórzan krążą w sieci

Dane teleadresowe zielonogórzan w sieci

Co robić, jeśli ujawnione zostały na tej liście nasze dane? Zespół Bitdefender radzi przede wszystkim, aby zresetować hasło do tego serwisu transakcyjnego, a osoby, które używały tych samych danych logowania na wielu platformach internetowych, powinny je wszystkie zresetować.

Bitdefender radzi też zachować czujność wobec niechcianej korespondencji i załączników, zminimalizować swój ślad cyfrowy, być czujnym w stosunku do podejrzanych wiadomości i telefonów od potencjalnych oszustów podających się za pracowników banku lub innych instytucji.

Policja w Zielonej Górze apeluje o ostrożność

Komenda Miejskiej Policji apeluje, aby chronić swoje dane: nie podawajmy danych do logowania na konta bankowe czy numerów kart czy też nie przesyłajmy zeskanowanych dokumentów tożsamości. A także nie przekazujmy żadnych poufnych informacji przez telefon. Policja przestrzega też, aby nie klikać na podane linki i nie instalować w ten sposób żadnych aplikacji, aby nie narazić się na utratę oszczędności życia. Nie podejmujmy ważnych decyzji w pośpiechu i zawsze zastanówmy się czy warto inwestować oszczędności życia w Internecie.

– Czytajmy umowy, bo może się zdarzyć, że dajemy zgodę na udostępnienie danych innym osobom. Czytajmy regulaminy korzystania z usług platform zakupowych i portali aukcyjnych. Są tam komunikaty ostrzegające przed oszustami, a my nie zapoznajemy się z nimi, kiedy chcemy szybko coś kupić czy sprzedać – przestrzega podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowa Komendanta Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Zielonogórscy policjanci codziennie są zawiadamiani o osobach oszukanych lub okradzionych w Internecie. Wielu współczesnych przestępców działa on-line, co gwarantuje im łatwe i szybkie zyski.

Co to jest phishing?

Rządowy portal gov.pl przypomina, że phishing to jeden z najpopularniejszych typów ataków opartych o wiadomości e-mail lub SMS. Wykorzystuje inżynierię społeczną, czyli technikę polegającą na tym, że przestępcy internetowi próbują Cię oszukać i spowodować, abyś podjął działanie zgodnie z ich zamierzeniami. Cyberprzestępcy podszywając się m.in. pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych, czy nawet naszych znajomych, starają się wyłudzić nasze dane do logowania np. do kont bankowych lub używanych przez nas kont społecznościowych, czy systemów biznesowych.