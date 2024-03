Zabrał córkę, by uczyć ją jeździć autem. Zabił dziecko i siebie. Są informacje z prokuratury w sprawie tragedii z okolicy Wschowy | WIDEO

To była sobota, 29 kwietnia ubiegłego roku. W pobliżu Przyczyny Dolnej, niewielkiej miejscowości położonej niedaleko Wschowy i drogi krajowej nr, 12 przy polnej drodze przypadkowa osoba zauważyła zaparkowany samochód z ciałami dwóch osób.

– Bez wątpienia to zdarzenie o charakterze kryminalnym, w wyniku którego życie straciły dwie osoby: kobieta i mężczyzna. Na pewno nie ma mowy o przypadkowości, o jakimś wypadku drogowym – mówił nam tuż po tragedii podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

Do sprawy zaangażowali zostali biegli z zakresu medycyny sądowej, genetyki, daktyloskopii, mechanoskopii i pożarnictwa. Przez czas śledztwa prokuratura nie ujawniała więcej szczegółów tej sprawy.

– Przekazywaliśmy bardzo mało informacji w związku z tym, że chcieliśmy mieć pewność stuprocentową co do tego, jaki rzeczywiście był przebieg tego zdarzenia. Musimy mieć na uwadze również dobro całej rodziny. Jest to ogromna tragedia, dlatego te informacje były zdawkowe. Finał jest bardzo smutny – mówi prok. Ewa Antonowicz, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.