Natalia Kochańska czeka na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. „Strzelectwo jest całym moim życiem"

- To było w szóstej klasie szkoły podstawowej. „Gwardia” ogłaszała nabór w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Szczerze mówiąc, zawsze miałam wrażenie, że każdy uczeń trafia na strzelnicę w Zielonej Górze, by chociaż spróbować. Okazało się, że nieźle mi idzie od samego początku. Najpierw podchodziłam do tego jak do zabawy, bo były obozy, rówieśnicy, fajna atmosfera. W międzyczasie przychodziły jednak wyniki, powołania do kadry narodowej. W moim odczuciu przychodziło to wszystko bardzo szybko, później mistrzostwa świata i Europy. Teraz jest to całe moje życie.