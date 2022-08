Nie będzie dwóch godzin parkowania za darmo na zakupy. Największa galeria handlowa w Zielonej Górze wprowadza zmiany w cenniku

Parkowanie w Zielonej Górze. W Focus Mall zmiany od 1 września

Wraz z początkiem roku szkolnego nastąpi zmiana opłat na parkingu galerii handlowej Focus Mall w Zielonej Górze. Jeszcze do 31 sierpnia włącznie na parkingach Focus Mall, zarówno zewnętrznym i wewnętrznym, obowiązują dotychczasowe opłaty za postój i darmowe parkowanie przez pierwsze dwie godziny. Czyli trzecia rozpoczęta godzina parkowania kosztuje 2 zł, a każda kolejna rozpoczęta – 3 zł.

Galeria poinformowała na swoim portalu, że od września tylko pierwsza godzina korzystania z parkingu będzie bezpłatna, co ważne, dotyczy to 60 minut w ciągu doby, bo wjazdy sumują się. Do tej pory również sumował się czas wjazdów, ale mógł być odpowiednio dłuższy.

Nowy cennik od 1 września