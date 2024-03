Za miesiąc otwarcie kąpieliska H2Ochla! Jak to widzą mieszkańcy Zielonej Góry?

System kołowrotków jak na basenie w CRS

Do basenu została napuszczona woda. Chodzi o testy komputerowego sterowania basenem. Ale to nie wystarczy, by można było H20 otworzyć. By tak się stało, trzeba będzie ją ponownie spuścić, znów napełnić zbiornik i uzyskać pozytywne wyniki badań sanepidu. Na kąpielisko wejdziemy przez kołowrotki, jakie są na basenie w Centrum Rekreacyjno-Sportowym. Docelowo na H20 mają pojawić się automaty biletowe. Systemem zarządzać będzie ta sama firma, która obsługuje wejścia na CRS-ie. Planuje się, że z tego miejsca rekreacji będzie mogło skorzystać około 2 tysięcy osób.