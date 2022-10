Nie było dotąd serialu telewizyjnego, który wzbudziłby tyle emocji w Nowej Soli, choć miasto nawet w nim nie zagrało

Powódź tysiąclecia. Serial Wielka woda

Zalane ulice, czy góry worków z piaskiem w serialu Wielka woda Netflixa wyglądają, jak na zdjęciach z Nowej Soli. Bo tak samo tutaj woda płynęła ulicami i tak samo mieszkańcy ładowali piach do worków, aby bronić miasta. A nad rzeką latał helikopter.

Serial w reżyserii Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka powstał na podstawie scenariusza Kaspra Bajona i Kingi Krzemińskiej. Natomiast pomysłodawczynią i producentką serialu jest Anna Kępińska

Tytuł dostępny jest od niemal tygodnia, a wielu nowosolan już go obejrzało. Wśród kilkudziesięciu komentarzy, jakie otrzymaliśmy, nie ma ani jednego, który skrytykowałby serial. Mieszkańcy są pod wrażeniem. Polecają go sobie.

"Petarda jest! Wciągnęłam w jeden wieczór. Polecam". "Obejrzany jednym ciągiem". "Wciągnęłam od razu całość".