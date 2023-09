"To była świetna przygoda". Ekipa z Zielonej Góry, Nowej Soli i Żar wzięła udział w Familiadzie

– Warto zobaczyć, jak powstają takie programy choćby po to, żeby nie mieć kompleksów, że to wielka telewizja, a my z prowincji, tak nie jest – tłumaczy Karol Kolba. – My, jako Nowa Sól mocno stoimy kulturalnie i filmowo. Nie mamy takich możliwości, jak Warszawa, czy Łódź, ale nie mamy się też, czego wstydzić. Jest trochę takie gloryfikowanie tego, co jest w stolicy, ale wydaje mi się, że w praktyce nie odbiegamy jakością oświetlenia, czy dźwięku. Nowosolski Dom Kultury podczas transmisji spotkań na sali używa nawet lepszego sprzętu do dźwięku.