Nie ma mowy o potknięciu. Enea Falubaz Zielona Góra rozpoczyna bój o PGE Ekstraligę

Rywale z Gdańska bez lidera

Czternaście zwycięstw w czternastu meczach – ten wynik mówi bardzo dużo. Tak znakomitym bilansem może pochwalić się zielonogórska drużyna po zakończeniu rozgrywek rundy zasadniczej I ligi. Falubaz nie przegrał ani razu, zdominował rywali i jest zdecydowanym kandydatem do awans do elity.

Zielonogórzanie w ćwierćfinale play off trafili na szóstą ekipę sezonu – Wybrzeże Gdańsk. Zespół znad morza, o czym pisaliśmy już w „Gazecie Lubuskiej”, stracił w ostatnim meczu z Arged Malesą w Ostrowie Wlkp. swojego lidera. Duńczyk Nicolai Klindt uczestniczył w koszmarnym karambolu, złamał dwa kręgi szyjne i jego występ w dwumeczu z Falubazem jest wykluczony. A to olbrzymia strata dla gdańszczan. Nicolai Klindt legitymował się średnią 2,11 pkt./bieg, co dawało mu miejsce w czołowej dziesiątce najskuteczniejszych żużlowców I ligi.

Nikogo nie można zlekceważyć

Falubaz, bez względu na to, i tak był zdecydowanym faworytem konfrontacji z gdańszczanami, a w wyniku kontuzji Duńczyka szanse Wybrzeża na sprawienie mega sensacji wydają się być iluzoryczne. – To nie jest tak, że będziemy wszystkich gromić na wyjazdach. Chciałbym, żeby wszyscy w miarę szybko trafili z ustawieniami od pierwszej serii wyścigów. Mamy pięciu równych seniorów, juniorzy też jadą dobrze – komplementuje zielonogórzan Piotr Protasiewicz dodając, że cieszy go forma juniora Michała Curzytka: – Dobrze startuje, pomogła mu jazda w turniejach Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Potrzebujemy go w takiej dyspozycji na play offy.