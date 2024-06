Niesamowita metamorfoza świetlicy w Szkole Podstawowej nr. 2 w Sulechowie. Rodzice wzięli sprawę w swoje ręce i stworzyli miejsce z duszą

Miejsce dla dzieci

-Rodzice uczniów z naszej szkoły są bardzo zaangażowani. Szukali pomysłu, na co wydać pieniądze, które przed dłuższy czas zbierali. [...] Organizowali różne akcje, inicjatywy, mieli pomysły — opowiada Ewa Łysień, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie. - Takim pomysłem było odświeżenie świetlicy i przystosowanie jej do potrzeb dzieci starszych – dodaje. W szkole znajduje się jedna sala, w której dzieci mogą spędzać czas przed lub po szkole, przeznaczona jest ona jednak dla nieco młodszych dzieci z klas I-III. Dla starszych uczniów nie było dotychczas takiego miejsca. - Stąd cała ta akcja, remont i zakup sprzętu — tłumaczy dyrektorka.

Metamorfoza

Szkoła przekazała pomieszczenie. Od lat nieużytkowana sala wymagała jednak gruntownego remontu. Zawilgocone, krzywe ściany i wystające rury okazały się nie lada wyzwaniem. - Jesienią ubiegłego roku zapytaliśmy dzieci, jak sobie wyobrażają to miejsce. Z wielu propozycji wybraliśmy te najrozsądniejsze do zastosowania. Przygotowaliśmy projekt i plan prac – opowiada pani Justyna. Dużą część pieniędzy niezbędnych do stworzenia świetlicy rodzice zebrali podczas Balu Walentynkowego „Serce dla Dzieciaków". Udało wówczas zebrać aż 20 000 zł.

Pieniądze na wakat

Jak się jednak okazuje, to nie remont był największym problemem. Szkoła bowiem sama nie dysponuje wolnymi godzinami. - Trudnością okazało się zapewnienie wakatu dla osoby, która obsługiwałaby świetlicę i zapewniła dzieciom opiekę. - To ważne, aby świetlica działała od rana do południa, szczególnie dla dzieci, które są wcześniej w szkole czy dla tych, które muszą poczekać na powrót do domu — tłumaczy Justyna Knefel-Pirsch.