Szykuje się kolejny festyn rodzinny w Szkole Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze OPRAC.: (egj)

Ten festyn rodzinny to wydarzenie SP nr 14, które odbywa się co roku w czerwcu. Uczestniczą w nim razem uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i mieszkańcy okolicy. Co się będzie działo tym razem?