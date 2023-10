Jest nagranie zderzenia hulajnogi z osobówką w Zielonej Górze. Policja pokazuje wideo ku przestrodze

Mundurowi przypominają, że osoby korzystające z hulajnóg są pełnoprawnymi użytkownikami dróg, dlatego kierowcy samochodów powinni respektować ich prawa i ustępować pierwszeństwa, gdy znajdują się w strefach przeznaczonych dla ich chociażby ścieżkach lub przejazdach dla rowerów.

Prosimy kierujących pojazdami o rozwagę na drogach oraz szczególną ostrożność na skrzyżowaniach, a także w rejonach przejść dla pieszych i w strefie przeznaczonej zwłaszcza dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, czyli na ścieżkach i przejazdach dla rowerów. Pamiętajmy, że pośpiech i brak wystarczającego skupienia prowadzą do nieostrożności, a to z kolei może doprowadzić do niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Szczególną prośbę o ostrożność kierujemy do kierujących zbliżających się do przejazdów rowerowych zwłaszcza w czasie godzin szczytu w mieście - mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska.