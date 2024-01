Nowość w Zielonej Górze. Strażnicy miejscy pomogą uruchomić samochód nawet w największy mróz | WIDEO

Jak uruchomić auto na mrozie. W Zielonej Górze łatwo to zrobić

– Straż miejska pełni służebną rolę wobec społeczeństwa. Jeśli jest możliwość pomocy, to pomagamy – zapewnia komendantka. – Podkreślę, że usługa jest całkowicie bezpłatna. Wystarczy zadzwonić do dyżurnego straży miejskiej. Wiadomo, w pierwej kolejności odbywają się interwencje dotyczące zagrożenia życia zdrowia, więc trzeba poczekać. Ale mieszkańcy Zielonej Góry są bardzo wyrozumiali, potrafią się umówić na godzinę. Czasem mówią, że od wczoraj nie mogą odpalić auta.

Komenda kupiła urządzenie rozruchowe do pojazdów i dojeżdża do kierowców, którzy podczas mrozów nie mogą uruchomić swojego pojazdu.

– O ile na początku zgłaszało się 3-5 kierowców, czasem co drugi dzień, to w trzech ostatnich dniach zgłoszeń jest więcej. Tylko dzisiaj rano mieliśmy sześć telefonów w tej sprawie – informuje pełniąca obowiązki komendanta Agnieszka Pawłow, która ten pomysł wdrażała też w innych jednostkach.

Na taką pomoc można liczyć od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy straży. Telefon do dyżurnego: 68 3200899.

Pogoda. Jak długo będzie mróz?

IMGW informuje, że "od czwartku do niedzieli zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami śniegu stopniowo od wschodu obejmującymi cały kraj; na wybrzeżu i Pomorzu okresami także opady deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy od –16°C w rejonach podgórskich Karpat do 1°C na wybrzeżu; w dzień od –8°C na południu do 4°C na wybrzeżu. Od soboty wzrośnie prędkość zachodniego wiatru i będzie on okresami dość silny oraz porywisty – na wybrzeżu i miejscami do 65 km/h".