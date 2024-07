Odzyskane skradzione busy o wartości 400 tys. zł dzięki czujności policji

Alarmujące zgłoszenie

W czwartek, 27 czerwca, do I Komisariatu Policji w Zielonej Górze wpłynęło zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował o kradzieży dwóch busów Mercedes Sprinter. Samochody te, należące do jego brata prowadzącego działalność gospodarczą w Niemczech, zostały skradzione w nocy z 24 na 25 czerwca. Łączna wartość pojazdów to ponad 380 tysięcy złotych. Kradzież została zgłoszona niemieckiej policji, jednak to czujność i działania podjęte przez polskich funkcjonariuszy doprowadziły do odzyskania pojazdów.