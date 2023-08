Oskar Paluch najlepszy w Zielonej Górze. Tuż za nim zawodnik Falubazu [ZDJĘCIA]

Stawką turnieju w Zielonej Górze były tylko cztery miejsca premiowane awansem do finału. Zawodnicy, którzy zajęli dwie czołowe lokaty imprezę rozpoczęli od „dwójek”. Oskar Paluch niespodziewanie przegrał z Franciszkiem Majewskim z Kolejarza Rawicz, a szybszy od Michała Curzytka był jego kolega klubowy Maksym Borowiak. Ten ostatni był jedynym niepokonanym zawodnikiem po dwóch seriach startów. Później jednak uzbierał tylko cztery punkty i ostatecznie sklasyfikowany został na ósmym miejscu.

Oskar Paluch z kolei, po wpadce w pierwszym swoim wyścigów, w kolejnych biegach był już nieomylny, „zgarnął” cztery „trójki” i zasłużenie triumfował. Drugi w klasyfikacji Michał Curzytek wygrał trzy gonitwy. W dziewiątym wyścigu był bliski pokonania Oskara Palucha, ale na ostatnim okrążeniu gorzowianin wykorzystał to, że miejscowy zawodnik zbyt długo jechał przy krawężniku i ładnym atakiem wyprzedził rywala. Ten bieg okazał się więc decydujący, jeśli chodzi o turniejowe zwycięstwo. Do finału MIMP (30 sierpnia w Lublinie) awansowali jeszcze Sebastian Szostak (Arged Malesa Ostrów Wlkp.) i Mateusz Dul (Orzeł Łódź), a rezerwowym będzie Kacper Pludra (GKM Grudziądz), który miejsce to wywalczył po wyścigu dodatkowym. Pokonał w nim m.in. Oskara Hurysza ze Stali Gorzów i wspomnianego wyżej Maksyma Borowiaka.