Oświadczył się dziewczynie na scenie bachanaliowej przed koncertem Kizo | WIDEO, ZDJĘCIA

Plany Patryka były inne. Razem z dziewczyną wybierał się w piątek, 7 czerwca do Zielonej Góry na koncert Kizo. Następnego dnia zamierzał poprosić ją o rękę. Piękny zaręczynowy pierścionek dla Eli wyszukał i zamówił przez internet. SMS o dostarczeniu przesyłki przyszedł przed wyjazdem na koncert.

- Na pomysł, aby oświadczyć się na scenie wpadłem, gdy wyciągałem przesyłkę z pierścionkiem z paczkomatu – przyznał. - Odezwałem się na Instragramie do Kizo, nie było jednak odpowiedzi. Przed koncertem podszedłem do organizatorów i pomogli mi to wszystko załatwić - opowiadał nam.