Forum Kobiecości. To było udane spotkanie wyjątkowych Lubuszanek. Zobacz piękne zdjęcia z plenerowej sesji

Trzy lubuskie laureatki

– Przekonał nas wiek, sposób myślenia i pasja – mówiła o zwyciężczyni kategorii Córki Joanna Kubicka-Jakuczyn, psychoterapeutka, psycholog kliniczny UAM w Poznaniu oraz psycholog sportu. – Paulina, jesteś wygraną, bo mając lat 16 wiesz, co kochasz, lubisz i potrafisz to jeszcze przekuć w swój sposób zarabiania na siebie. Myślę, że będziesz inspiracją dla innych dziewczyn – mówiła członkini jury o Paulinie Popek z miejscowości Różanki.

Paula Nienadowska z Zielonej Góry ucieszyła się ze zwycięstwa. – Myślę, że ujęłam komisję tym, że pomimo że brałam udział w kategorii Matki, to jestem nie tylko matką, ale również sobą i nie zapominam o tym. Wychodzę z założenia, że szczęście rodziny to jest szczęście każdego z osobna i wszystkich razem. Trzeba dbać i walczyć o dzieci, ale też o siebie i spełniać swoje marzenia – podkreśla laureatka.

W kategorii Kobiety dojrzałe wygrała Iwona Cymbalak z Gorzowa Wlkp. – Byłam przemęczona, wyglądałam brzydko, ale pomyślałam, co mi zależy – mówi o wysłaniu zgłoszenia pani Iwona. – Dwa dni nie przyznawałam się nikomu. Córa mówiła, że mogłam lepsze zdjęcie znaleźć, ale dobrze, że zrobiłam coś dla siebie i żebym się nie wycofywała. Jak usłyszałam swoje nazwisko, to po prostu nie wierzyłam. Nie wiem, czym ujęłam komisję, Usłyszałam, że były młode kobiety, które przychodziły, jak babcie, a ja weszłam kwitnąco, bez strachu.

Co zrobić, żeby podobało się własne odbicie w lustrze?

– Forum Kobiecości bardzo mi się podoba, przede wszystkim dlatego, że są tutaj niesamowite kobiety. Każda ma swoją historię. Jury jest fenomenalne – zachwala Paula Nienadowska. – Można się dużo dowiedzieć, chociażby jak odpowiednio dobrać biustonosz, czy poznać szczegóły zabiegów estetycznych. To tematy, o których się słyszy, ale nie koniecznie zagłębiamy się w nie, a tutaj jest okazja dowiedzieć się o tym więcej i przekonać, co robimy dobrze, a co źle.

Bardzo dużo pytań usłyszała po prelekcji Marika Wrana, kosmetolog, która prowadzi gabinet kosmetologii estetycznej Beauty Lab Med w Zielonej Górze. – Takie spotkania są potrzebne, bo kobiety mają okazję dowiedzieć się, jak czuć się dobrze ze sobą, co zrobić, żeby podobało się własne odbicie w lustrze i aby dalej być sobą i być autentyczną. Pomagamy kobietom stworzyć im najlepsze wersje siebie i pod względem wyglądu i mentalnie. Jak się kobiety sobie pomagają, to świat zmieniają – przekonuje pani Marika.

– Klientki mówią o mnie wróżka młodości. Ten pseudonim świetnie się sprawdza. Odmładzam od ręki – mówi z uśmiechem. – Dzisiaj kosmetologia estetyczna wielu osobom się źle kojarzy. A przecież bardzo dużo się zmieniło – mówi kosmetolog i dodaje: – Kobiety to siła. W trakcie Forum Kobiecości kobiety mogą się zainspirować i poznać różne inne osoby, po to żeby poczuć się lepiej, przekonać się, że mogą coś w życiu zmienić, że praca i dom to nie wszystko. Naprawdę w życiu można robić wszystko, czego się chce.

Zmiana nawyków na dobry początek

– Robię dla kobiet wszystko. Cała moja działalność „Jestem Zielona” i Pracownia Buruja dotyczy kobiet. W pracowni stacjonarnie prowadzę warsztaty typowo dla kobiet. A w „Jestem zielona” mogą dziewczyny wziąć udział w kursach online – informuje Agnieszka Zdunek, edukatorka ekologiczna, zielona rękodzielniczka, przedsiębiorczyni i społeczniczka.

Pani Agnieszka przekonuje, że dobrze by było gdyby kobiety nauczyły się jednoczyć siły, aby to zrobić, trzeba najpierw wyjść z domu, co tylko wydaje się proste. – Bardzo ciężko jest wyjść z domu. Każdej pani się wydaje, że jak wyjdzie, to świat zawali, a tak nie jest. Jak znajdziemy się w jednym miejscu z innymi kobietami, energia jest powalająca. Panie widzą, że są tyle samo warte, ile osoby wokół – wyjaśnia.