Pachniało wielką sensacją, bo Enea Falubaz Zielona Góra niemiłosiernie męczył się w Poznaniu

InvestHousePlus PSŻ Poznań – Enea Falubaz Zielona Góra 42:47

- Wiemy, że broniący się przed spadkiem do drugiej ligi poznaniacy mają nóż na gardle i na pewno będą stawiać trudne warunki. A my oczywiście będziemy chcieli wygrać, dlatego zapowiada się fajny mecz – mówił przed spotkaniem w Poznaniu Marek Mróz, kierownik drużyny Falubazu. Wtórował mu lider zielonogórskiego zespołu Przemysław Pawlicki: - Mecz w Poznaniu tak, jak każdy inny, jest dla nas bardzo ważny. Na pewno nie myślimy w ten sposób, że skoro jesteśmy liderami rozgrywek, to jest to dla nas mecz o nic. Dlatego pojedziemy do Poznania z takim nastawieniem, jakby to było nasze pierwsze spotkanie w sezonie.