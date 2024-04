Panattoni Park Sulechów III gotowy. To obiekt dla BestSecret – wiodącego europejskiego klubu zakupowego online

Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, ukończył ostatni etap Panattoni Park Sulechów III. Obiekt zrealizowany został dla BestSecret – wiodącego europejskiego klubu zakupowego online z luksusową modą w niższych cenach. Metraż całego budynku sięga blisko 136 000 m kw., co czyni go jednym z największych centrów logistycznych w regionie.

W pierwszej fazie projektu Panattoni Park Sulechów III wybudowano i oddano do użytku halę o powierzchni 90 000 m kw., dostosowaną specjalnie do potrzeb BestSecret.

Panattoni Park Sulechów III - firma BestSecret

– Odpowiadając na dynamicznie rosnące potrzeby i aspiracje dotyczące zwiększenia obecności na europejskim rynku e-commerce, firma BestSecret zdecydowała się niemal natychmiast powiększyć tę powierzchnię o dodatkowe 46 000 m kw. Ta decyzja nie tylko podkreśla zaufanie do Panattoni jako dewelopera, ale również świadczy o sukcesie i długoterminowym potencjale inwestycji w Panattoni Park Sulechów III, a tym samym umacnia pozycję naszego klienta na rynku europejskim – mówi Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director w Panattoni.

Podwyższenie budynku i nie tylko...

Realizacja na miarę oczekiwań. Inwestycja w Sulechowie została dostosowana do specyficznych potrzeb BestSecret, co wymagało intensywnej współpracy na wszystkich etapach projektu.

– Skupiliśmy się na stworzeniu przestrzeni idealnie odpowiadającej wymaganiom dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce. Kluczowe było dopasowanie obiektu do specyficznych wymagań operacyjnych BestSecret, co wymagało od obu stron otwartej komunikacji i elastyczności. W trakcie realizacji projektu Panattoni wprowadziło szereg indywidualnych zmian konstrukcyjnych i technologicznych, które były odpowiedzią na szczegółowe potrzeby klienta – od podwyższenia części budynku, przez adaptację pod wielopoziomowe „picktowers” magazynowe, które zapewniają maksymalizację przestrzeni i efektywność procesów logistycznych aż po uzyskanie odpowiednich zezwoleń i odstępstw administracyjnych – wyjaśnia Dorota Jagodzińska-Sasson.

Panattoni Park Sulechów III zgodnie ze standardem Panattoni przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent, a dach obiektu został wzmocniony pod montaż instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja spełnia wysokie normy w zakresie energooszczędności – m.in. poprzez zastosowanie systemów BMS i inteligentnego oświetlenia, podwyższoną izolacyjność ścian i dachu oraz wykorzystanie pomp ciepła i destryfikatorów. W efekcie udało się uzyskać zużycie energii pierwotnej poniżej wymagań unijnej taksonomii.

Strefa relaksu, stojaki dla rowerów, ładowarki do aut elektrycznych

Deweloper zadbał także o dobrostan pracowników obiektu. W ogromnej powierzchni biurowej (13 000 m kw.) zwiększono dostęp do światła dziennego, a odpowiednią akustykę pomieszczeń skonsultowano ze specjalistą. Budynek jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Strefy relaksu przy wejściu do biura wyposażono w małą architekturę wykonaną ze zużytych turbin wiatrowych. Deweloper przygotował także infrastrukturę dla rowerzystów oraz punkty ładowania samochodów elektrycznych.

We współpracy z ekologiem zadbano o bioróżnorodność terenu inwestycji. Nasadzono drzewa takie jak lipa drobnolistna, klon, buk oraz rodzime krzewy (m.in. kalina, dereń, rokitnik). Łąka kwietna zostanie poszerzona do ponad tysiąca m kw. Przewidziano budki lęgowe dla ptaków i hotele dla owadów.

Lubuskie na fali. To już drugi obiekt w Sulechowie

To już drugi zrealizowany przez Panattoni obiekt w Sulechowie. Wcześniej deweloper wybudował tu centrum dystrybucyjne o powierzchni ponad 61 000 m kw. dla TJX Europe – właściciela marki TK Maxx.

W sumie województwie lubuskim Panattoni dostarczyło już blisko 750 000 m kw., a ponad 195 000 m kw. pozostaje w budowie. Co więcej, obiekty szyte na miarę stanowią tu blisko 60 proc. całkowitej dostarczonej przez Panattoni powierzchni. O rosnącej atrakcyjności regionu decyduje przede wszystkim bliskość zachodniej granicy i rozbudowana infrastruktura transportowa z trasą S3, autostradą A2 i Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost na czele. Przyciąga to nowoczesny biznes, który zyskuje doskonałą bazę do międzynarodowej działalności, zwłaszcza w zakresie e-handlu.

