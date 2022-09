Wmurowanie kamienia węgielnego pod wielką inwestycję. Co tam będzie?

"Gazeta Lubuska" w kapsule czasu

Ogromna inwestycje - skorzysta cały region

Powstająca inwestycja Panattoni Park Sulechów III w całości zostanie wynajęta firmie BestSecret, wiodącemu niemieckiemu graczowi na tym polu i właścicielowi sklepu internetowego o tej samej nazwie, dostarczającemu towary do 27 krajów w Europie. Dzięki realizacjom Panattoni Sulechów staje się zagłębiem branży odzieżowej i bardzo ważnym hubem dla zachodniej Europy. Inwestycja będzie oddawana etapami od stycznia do czerwca 2023 roku i przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Co to oznacza? Na podstawie metody BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ocenia się, w jakim stopniu budynek jest przyjazny środowisku naturalnemu, a także jak bardzo komfortowy jest on dla swoich użytkowników. Obecnie BREEAM to jeden z najważniejszych na świecie elementów wyznaczających standardy w projektowaniu zrównoważonym i ekologicznym budownictwie.

