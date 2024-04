Panie, panowie badajcie się! Sami jesteście w stanie to zrobić. Jak? Podpowiadamy

- Dobrze, że dziś nikt nie wstydzi się o tym mówić, pisać, pokazywać na fantomach. Za moich czasów te tematy nie istniały, były wstydliwe. A uważam, że to największa głupota, bo przecież zdrowie jest najważniejsze - mówi Tomasz Garlikowski z Zielonej Góry i dodaje, że nasza mentalność powoduje, że ludzie nie wiedzą o wielu rzeczach, które pomogły by im zachować zdrowie.

Nie wstydźmy się mówić o zdrowiu

Pan Tomasz nie ma problemu, by rozmawiać z synami o samobadaniu jąder. Nowotwory jądra są najczęściej występującymi nowotworami u mężczyzn w wieku 20-44 lat. Obserwuje się coroczny wzrost zachorowań. Co roku w Polsce choruje około 1.200 mężczyzn, a około 100 umiera. Szczyt zachorowań przypada na 3 i 4 dekadę życia.

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy kobiet. W Polsce raka piersi diagnozuje się u 19 tys. kobiet, co oznacza, że codziennie ponad 50 Polek dowiaduje się o chorobie, a 15 każdego dnia umiera. Podczas gdy liczba zachorowań w całej Europie rośnie, ale śmiertelność maleje, w Polsce przy większej liczbie chorych na nowotwór piersi, zwiększa się także śmiertelność.

Dlatego organizuje się akcje profilaktyczne i wciąż namawia się Polki i Polaków do badań, do zadbania o swoje zdrowie.