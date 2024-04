Prasówka 28.04.2024 z całego tygodnia w Zielonej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przez cztery noce niemal we wszystkich lubuskich winnicach rozgrywała się walka o każdy dodatkowy stopień. Żywioł okazał się jednak bezlitosny. Straty są ogromne. Czy jest szansa na pomoc?

Jak wyglądali młodzi zielonogórzanie, którzy żyli w mieście 500 lat temu? Odpowiedź na to pytanie możemy uzyskać dzięki badaniom archeologicznym i antropologicznym, jaki były prowadzone na terenie między placem Matejki a ulicą Kupiecką, gdzie ma powstać parking. A gdzie był średniowieczny cmentarz św. Jana i gdzie odkryto pochówki mieszkańców... z odciętymi głowami. Co o nich dziś wiemy?

Trzeba się ubrać na cebulkę, bo będzie to spacer, który zacznie się o godz. 8 rano. Będzie można dowiedzieć się, jak działa układ nerwowy i rozbiegany umysł, zaznać kąpieli leśnej i poćwiczyć technikę relaksacji oddechem. A to jeszcze wszystko.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W piątek, 26 kwietnia, o godzinie 17 w Regionalnym Centrum Animacji Kultury, a dokładnie w na piętrze nowego budynku Kreatywnego Centrum Kultury zostanie otwarta wystawa malarska grupy ReSet "Qurczę wychodzi!"

Zielonogórzanie bardzo chcieli mieć tężnie. I mają. Właśnie na ukończeniu jest już trzeci taki obiekt, co bardzo ich cieszy. Jednak co do lokalizacji, nie są już tak pozytywnie nastawieni. Dlaczego? Jakie mają jeszcze marzenia?

Po trzech latach do terminarza PGE Ekstraligi wrócił żużlowy klasyk. W niedzielę 28 kwietnia NovyHotel Falubaz Zielona Góra na wyjeździe zmierzy się z Fogo Unią Leszno.