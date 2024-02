Patryk Dudek wróci do Falubazu? „Plan jest taki, że chcę wrócić do Zielonej Góry”

– Kontrakt w Toruniu kończy mi się w tym roku, nie wiem, co przyniesie sezon. Może będzie zainteresowanie z Zielonej Góry lub z innych klubów – powiedział Patryk Dudek. - Myślę, że będzie dużo, jak ja to mówię, scenerii w Internecie ze mną związanej. Będzie znowu saga Patryka Dudka, gdzie pójdzie i do jakiego klubu. Ale na pewno plan jest taki, że chcę wrócić do Zielonej Góry, ale kiedy, to jest kolejne pytanie, na które nie umiem teraz odpowiedzieć.