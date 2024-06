Pierniki to słodka chwila szczęścia, której termin przydatności jest bardzo długi

To chyba jedyny smakołyk, którego zapach wystarcza, aby z zamkniętymi oczami bezbłędnie rozpoznać, że to on. I chociaż niby wiadomo, czym pachnie, to eksperci w tej dziedzinie, trzymają w tajemnicy wszystkie składniki, a zwłaszcza proporcje mieszkanki przypraw.

Dostępnych jest bardzo dużo przepisów na te przysmaki. Korzysta wielu, tym bardziej, że czas wypieku to zaledwie około 12 minut. Pierniczki szybko stygną i zaraz można cieszyć się smakiem. Zaczęło powstawać też coraz więcej pracowni, w których można zamawiać pierniki. Karolina Wojciszewska z Zielonej Góry założyła taką pracownię i nazwała ją Lukrowany Guziczek. Tradycja pieczenia pierników była w jej domu, odkąd pamięta. Powstawały na święta i inne wydarzenia rodzinne. Kiedy nakłada kolorowe lukry na nieduże i trochę większe ciastka, jest skupiona. Ale praca wśród takich zapachów i smaków wydaje się być prawdziwą przyjemnością. Pani Karolina najpierw pracowała w finansach, zajmowała się kredytami hipotetycznymi. Pierniki pojawiły się w jej życiu jako hobby, kiedy urodził się pierwszy syn. – Przez przypadek zobaczyłam cukiernię, w której były różne ciasta i ciastka, a dodatkiem były takie sobie pierniki. Pomyślałam, że zrobiłabym je lepiej. Miałam dużo czasu i zaczęłam próbować. Pierwsze zaproponowałam mojej przyjaciółce na małe przyjęcie weselne, jako podziękowanie dla gości – opowiada.

Potem upiekła kolejnym znajomym, a potem dostała od męża w prezencie specjalne szkolenie z wypieku pierników w Poznaniu. -Nabyłam wiedzy i zaczęłam jeszcze więcej praktykować. Urodziłam drugie dziecko. I dalej ćwiczyłam warsztat i pomyślałam, żeby to robić zawodowo – opowiada.

Słodkie lekarstwo na wszystko

Dzisiaj pierniki dla wielu osób są źródłem dochodu. Wprawdzie piernikowe zagłębie jest w Toruniu, gdzie działają żywe muzea piernikowe, pracownie i sklepy z piernikami. Ale podobnych miejsc jest też sporo w całym kraju.

Pani Karolina przekazuje wiedzę o piernikach na spotkaniach z dziećmi.

– W zeszłym roku zaczęłam na większą skalę prowadzić warsztaty z malowania pierników dla dzieci, głównie w przedszkolach i klasach wczesnoszkolne. Uczestnicy niekoniecznie muszą się wykazywać artystycznie, ale dobrze się bawić. Spotkania zaczynam od pogadanki. A żeby czymś dzieci zainteresować, zaczęłam szukać ciekawostek o piernikach – przyznaje pani Karolina. – Fajną informacją dla dzieci jest to, że pierniki kiedyś były sprzedawane w aptekach, nie jako typowe lekarstwo, ale ze względu na zawartość w przyprawie imbiru, cynamonu i innych zdrowych składników, jako specyfik, który miał działać profilaktycznie przeciw przeziębieniom. Dzieciom to się podoba i zapowiadają, że powiedzą o tym rodzicom.

Jako mama małych dzieci zwraca uwagę na to, co one jedzą. – Chcę żeby te pierniki były zdrowe, w większości trafiają dla dzieci. Chcę, żeby jadły coś dobrego i zdrowego. Jest w nich cukier, który jest głównym składnikiem lukru, ale nie ma w nich konserwantów, czy innych składników, pomijając alergie pokarmowe, które mogłyby zaszkodzić, ich skład jest prosty – przekonuje.

Umowny termin przydatności

Podczas pogadanek dla dzieci, pani Karolina opowiada też o tym, że kiedyś ludzie, idąc na wojnę lub daleką wyprawę, w ramach prowiantu zabierali ze sobą pierniki. – Oficjalnie piernik może leżeć pół roku, taki ma okres przydatności do spożycia, ale tak naprawdę, nawet jak poleży z rok i dłużej, to nikomu nic się nie stanie, jak po takim czasie go zje – zapewnia.

Piernik sam w sobie jest smaczny. Przyprawy korzenne. Dużo czasu minęło znalazłam dostawcę świetnej przyprawy. – Czy pierniki są najpierw twarde, a potem miękną, czy odwrotnie? – dopytujemy.

– Myślę, że to zależy od przepisu i sposobu przechowywania piernika. Moje pierniki są bardzo miękkie po upieczeniu. Są szybko pakowane, więc zatrzymują konsystencję przez cały okres przydatności do spożycia – słyszymy w odpowiedzi. Czasem dzieci spodziewają się, że im bardziej różowy jest smakołyk, będzie miał smak malinowy, a kiedy żółty, to będzie cytrynowy. Ale w tym przypadku, kolor jest tylko atrakcją dla oczu, nie dla podniebienia. Klienci chwalą, że pani Karolina ma talent. Sama próbuje prostować, że to nie kwestia talentu, ale wyćwiczenia. – To, że one tak wyglądają, to efekt bardzo dużej praktyki i wiedzy na temat lukru królewskiego. Trzeba wiedzieć, jak używać barwników spożywczych do lukru, jaką powinien mieć gęstość – wyjaśnia.

