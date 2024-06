Imprezy w Zielonej Górze i okolicach w weekend 14 - 16 czerwca 2024. Gdzie warto się wybrać? Oto najciekawsze propozycje! OPRAC.: (td)

Przez 3 dni w ramach Międzynarodowych Zawodów Śmigłowcowych w Zielonej Górze – Przylepie odbędą się rywalizacje oraz pokazy śmigłowców! Mariusz Kapała / GL Zobacz galerię (13 zdjęć)

Co robić w Zielonej Górze w ten weekend (14-16 czerwca)? Zobaczyć Światowy Zlot Śmigłowców w Przylepie, a może wybrać się na Drugi Łagowski Festiwal Orkiestr Dętych do Łagowa? Jeśli macie wolny czas to warto podskoczyć na wystawę lub Piknik Czołgisty w Lubuskim Muzeum Wojskowym. A to nie wszystko! Oj... dużo będzie się działo! Łapcie rozpiskę co, gdzie i kiedy!