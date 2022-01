Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu Zielona Góra: Głód jeździecki nadejdzie w drugiej połowie lutego

- Jeśli chodzi o sprzęt, to silniki wciąż „się robią”, ponieważ nie jest jeszcze pora na to, by wszystko było już gotowe. Myślę, że nie szybciej, jak na koniec lutego, sprzęt będzie przygotowany. Ale to nie jest żaden problem, bo myślę, że do pierwszego ścigania dojdzie w drugiej połowie marca. A szczerze mówiąc, przygotowanie motocykli, to nie jest moja działka w teamie. Od tego są moi mechanicy, ja im na ręce nie patrzę. Od wielu lat sprawdza się taki układ, zawsze sprzęt był dobrze przygotowany. Każdy ma swoje zajęcie. Oczywiście jesteśmy w kontakcie, ale ja ich nie obserwuję i nie kontroluję, mamy swoje zadania, a że wszyscy jesteśmy profesjonalistami, dlatego jestem spokojny.