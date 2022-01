Plebiscyt „Gazety Lubuskiej". Lubuscy sportowcy w krajowej czołówce. Wielkie brawa!

Lubuscy sympatycy karate musieli się nieźle napracować

Najlepsi z finału wojewódzkiego trafili do finału ogólnopolskiego, zachowując uzyskane wcześniej głosy. Od razu w czołówce klasyfikacji znalazł się zielonogórski karateka Konrad Kałasznikow, który w pierwszych dwóch etapach otrzymał bardzo dużo głosów, zdominował finał wojewódzki. Sympatycy LCL-KK NIDAN spisali się znakomicie, do końca głosowania utrzymali jego drugą lokatę w kategorii Sportowy Talent Roku. Jednak na to, by klub z Zielonej Góry zajął medalową pozycję w kategorii Drużyna Roku, musieli się już sporo napracować. Bo NIDAN na początku głosowania zajmował w klasyfikacji lokatę pod koniec drugiej dziesiątki. Zielonogórzanie finisz mieli jednak imponujący i do ostatnich chwil głosowania walczyli o zwycięstwo. Tym razem nie udało się, ale drugą lokatę i tak trzeba uznać za sporego kalibru sukces. Wielkie brawa dla środowiska karateków i ich sympatyków.