Po fatalnej czwartej kwarcie koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra gorsi od beniaminka rozgrywek

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk – Enea Zastal BC Zielona Góra 80:63

Wcześniej jednak zielonogórscy koszykarze cały czas trzymali się blisko Czarnych. Pierwsze minuty to gra „kosz za kosz”. Zaczął Nemanja Nenadić, ale szybko wyrównał Mikołaj Witliński. Po pięciu minutach był remis 12:12, a Nenadić zaliczył fantastyczny początek zdobywając aż osiem punktów. Zastalowcy jednak „stanęli”, a gospodarze uciekli, prowadzili 21:12. Świetną partię rozgrywał Kanadyjczyk Marek Klassen (w całym meczu aż pięciokrotnie trafił „za trzy”). Zielonogórzanie zmniejszyli prowadzenie gospodarzy i po pierwszej kwarcie przegrywali nieznacznie 17:23. W drugiej znów gospodarze mieli więcej do powiedzenia, ale nasi zawodnicy byli blisko. Po punktach Jarosława Zyskowskiego w 18 min Zastal wyszedł nawet na minimalne prowadzenie 32:31. Po pierwszej połowie to jednak gospodarze nieznacznie wygrywali – 38:35.