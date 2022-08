Pogrom z dramatem w tle. Stelmet Falubaz Zielona Góra jedną nogą w finale rozgrywek I ligi

Zielonogórzanie rozpoczęli mecz, jakby wsłuchani w głosy wielu ekspertów, którzy uważali, że kluczem do zwycięstwa Falubazu nad Polonią będzie „ujarzmienie” Wiktora Przyjemskiego, rewelacyjnego juniora, który jest jednym z najlepszych zawodników I ligi.

- Chyba trzeba go zatrzymać na trasie z Bydgoszczy do Zielonej Góry, żeby nie dotarł na mecz, a poważnie, tej klasy junior to jest duża siła i komfort dla zespołu – mówił przed meczem Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu. - Gdybyśmy mieli chociaż połowę takiego juniora, który zdobywałby 6-8 punktów, to pewnie byśmy mieli inną moc.