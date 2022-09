Policja dąży do "Wizji Zero", czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. W Lubuskiem zorganizowano akcję Road Safety Days Łukasz Koleśnik

"Wizja Zero" to określenie stosowane przez policjantów, oznaczające zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Mundurowi dążą do tej wizji poprzez organizacji takiej akcji jak Road Safety Days, którą realizowano również w województwa lubuskim. Wzięli w niej udział policjanci z Krosna Odrzańskiego i Zielonej Góry.