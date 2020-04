Porwanie ośmiolatki w Świebodzinie? Taka informacja krąży w sieci

Przedstawiamy fragment treści "artykułu" skopiowanego dzisiaj o godz. 8.00 (proszę zwrócić uwagę na datę i godzinę - te zmieniają się w zależności od tego, kiedy otworzymy daną stronę www - chodzi o to, że po otwarciu strony data zawsze jest aktualna i wskazuje bieżący dzień): "8-latka była na zakupach wraz z rodziną - ojcem, matką oraz bratem. Rodzice spuścili ją z oczu dosłownie na chwilę, a ona zaraz po tym znikneła, wszystko nagrała kamera. Policjanci wciąż nie wiedzą kto ją porwał , 8-letnią Julie S. Dziewczynka została uprowadzona dnia (Poniedzialek, 27 Kwiecień 2020 ) o godzinie 10 w Świebodzinie. Szła z bratemi i rodzicami, zaraz po tym zniknęła bez śladu. Na prośbę policji i rodziców udostępniamy nagranie z porwania w celu proszenia o pomoc was w rozpoznaniu sprawcy...".

Po "artykule" zamieszczony został filmik. Na koniec zaproszenie: "OBEJRZYJ VIDEO Z MONITORINGU (18+)", którego nie radzimy otwierać, bowiem może to przyczynić się do zainfekowania naszego komputera, telefonu.

Kolejną wątpliwość wzbudzają zamieszczone w tekście komentarze. Nie trzeba być Sherlockiem, aby rozpoznać, że są fałszywe. Najprawdopodobniej stworzyły je booty (specjalne programy), których celem jest podniesienie wiarygodności artykułu. Booty robią to z reguły bardzo nieudolnie, ale przestrzegamy przed tym, bowiem są osoby, które nabierają się na tego typu sztuczki.

Policja nie potwierdza

UWAGA! Świebodzińska policja nie potwierdza takiego zdarzenia. - Nie było żadnego zgłoszenia dotyczącego porwania dziecka. Policja w Świebodzinie nie prowadzi żadnej tego typu sprawy. Jest to fake news lub też aplikacja służąca do uzyskania dostępu do naszych profili, by później móc je wykorzystać np. przy oszustwach sposobem na tzw. Blika. Zaleca się szeroko idącą ostrożność przy wchodzeniu w tego typu linki. Jeśli już to zrobiliśmy warto zabezpieczyć swoje aplikacje poprzez np. wylogowanie z nieznanych urządzeń i zmianę haseł - wyjaśnia mł. asp. Marcin Ruciński, oficer prasowy komendy w Świebodzinie.