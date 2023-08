Potężny cios Enei Falubazu Zielona Góra! Wybrzeże Gdańsk znokautowane na własnym torze

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Enea Falubaz Zielona Góra 30:60

Co za mecz! Co za atmosfera na trybunach! Ale daliście wielką moc Falubazowi |ZDJĘCIA

Zielonogórzanie, którzy w sezonie zasadniczym wygrali wszystkie 14 spotkań, udowodnili, że są zdecydowanymi faworytami rywalizacji z Wybrzeżem Gdańsk (szóste miejsce w I-ligowej tabeli) w pierwszej rundzie play off. Tym bardziej, że rywal Falubazu zmuszony jest ścigać się w osłabieniu, bez kontuzjowanego lidera Nicolaia Klindta. Właśnie m.in. tej sytuacji dotykał Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy zielonogórskiego klubu, w przedmeczowych wypowiedziach. - Jesteśmy w dobrej formie, nie ma co tego ukrywać, ale trzeba mieć świadomość tego, że wiele może się jeszcze wydarzyć i poprzewracać. Mieliśmy przykład przed tygodniem w Ostrowie – mówił „Protas”, mając m.in. na myśli wypadek, w którym kontuzji doznał Nicolai Klindt. - Wierzę jednak w to, że wszystkie drużyny pojadą w pełnych składach, w zdrowiu i wszystko rozstrzygnie się w sportowej rywalizacji.

W kolejnych trzech gonitwach gdańszczanie zaprezentowali się zdecydowanie lepiej. Potrafili nawet wygrać 5:1 w 12. wyścigu, kiedy niepokonanego do tej pory Luke’a Beckera wyprzedzili Keynan Rew i Miłosz Wysocki. Końcówka meczu znów jednak zdecydowanie należała do Falubazu, który powiększył przewagę do 30 „oczek” i w zasadzie już zameldował się w półfinale play off. Bo rewanż – w sobotę 26 sierpnia (godz. 16.30) – na zielonogórskim torze będzie formalnością.