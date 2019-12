Poważny wypadek w Zielonej Górze. Ranni kobieta i dziecko. Sprawca skuty kajdankami [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło w czwartek, 19 grudnia, wieczorem na wjeździe do Tesco na ul. Energetyków. Kierujący busem uderzył w prawidłowo jadącego peugeota. Sprawca został skuty kajdankami. Kobieta i dziecko z peugeota trafili do szpitala.

Ranne zostały dwie osoby Kierujący busem jechał ul. Energetyków w kierunku al. Zjednoczenia. Skręcał do Tesco. Wtedy uderzył w peugeota, prawidłowo jadącego w kierunku ul. Batorego. Uderzenie było silne. Auta zostały mocno rozbite. Na miejsce wypadku przyjechały wozy straży pożarnej oraz dwie karetki. Dojechały również radiowozy zielonogórskiej drogówki. Ranne zostały dwie osoby. To kobieta kierująca peugeotem i dziecko. Zostali karetkami przewiezieni do szpitala. Zobacz galerię (8 zdjęć) Sprawca był poszukiwany Po chwili policjanci skuli kajdankami sprawcę wypadku, kierowcę busa. – Podczas kontroli dokumentów okazało się, że jest to osoba poszukiwana. Kontrola dokumentów jest obligatoryjna podczas każdego zdarzenia lub kontroli – mówi asp. Mariusz Wąsowicz, zastępca naczelnika zielonogórskiej drogówki. Na miejscu wypadku pracują policjanci. Czytaj także Coraz więcej potrąceń na ulicach miasta Jak postępować, kiedy jesteśmy świadkami lub uczestnikami wypadku drogowego Czytaj także Masz auto? Od 1 stycznia nowe obowiązki. Posypią się kary Wideo