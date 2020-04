Pożar Krosno Odrzańskie. Pięcioosobowa rodzina straciła dach nad głową. Dom w Sarbi doszczętnie spłonął. Mieszkańcy potrzebują pomocy

Mieszkała w domu w Sarbi przez pół wieku. Budynek zniknął w kilka chwil

Pożar najbardziej przeżywała najstarsza mieszkanka domu i jego właścicielka. - Babcia trafiła do karetki. Musiała wziąć leki na uspokojenie - przyznaje Alicja.

Współwłaścicielką budynku była pani Ania Szafraniec, mama Alicji. Kobieta wyjechała do pracy jeszcze zanim dom zaczął się palić.

- Wyszłam do pracy przed godz. 6.00. Nic nie wskazywało na to, że coś może się stać. Nic nie czułam. Nie było żadnego dymu. Kiedy dowiedziałam się co się dzieje, natychmiast wróciłam - opowiada pani Ania. - Kiedy teraz patrzę na to co zostało z tego domu, to wszystko jeszcze do mnie nie dociera.