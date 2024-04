Zmiany kadrowe w prokuraturach rejonowych w okolicy Zielonej Góry. Mają być powołani nowi szefowie i zastępcy

Zmiany w czterech z siedmiu prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego

Nowy szef okręgówki zawnioskował do prokuratora krajowego o zmianę czterech szefów prokuratur rejonowych oraz ich zastępców. Chodzi o placówki w Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim, Żarach i Wschowie. To cztery z siedmiu takich prokuratur w okręgu zielonogórskim. Kiedy prokurator krajowy podejmie ostateczną decyzję, zostaną przedstawione nazwiska nowych szefów tych jednostek.

– Te decyzje, które są podejmowane i będą podejmowane w najbliższym czasie będą zmierzały do tego, aby usprawnić działalność podległych jednostek oraz mają na celu optymalizację rozłożenia kadry prokuratorskiej, aby możliwie najwięcej prokuratorów mogło zająć się pracą śledczą oraz pracą oskarżyciela publicznego – wyjaśnia prok. Robert Kmieciak, pełniący funkcję Prokuratora Okręgowego od kilku tygodni.

O pierwszym rozeznaniu potrzeb zmian, które muszą nastąpić w prokuraturach rejonowych okręgu zielonogórskiego mówił prokurator okręgowy podczas konferencji pasowej we wtorek.

– Pełnienie tych funkcji to jest przede wszystkim służba wobec podległych prokuratorów i tego, żeby zoptymalizować wykorzystanie podległej kadry tak, aby obowiązki służbowe były możliwie najlepiej wykonywane – wyjaśnia.

Kilkoro prokuratorów odchodzi w stan spoczynku

– Zachodzące zmiany w najbliższym czasie szczególnie związane z odchodzeniem w stan spoczynku prokuratorów Prokuratury Okręgowej nakładają na mnie konieczność zapewnienia prawidłowej obsady. Decyzje w sprawie delegowanych prokuratorów muszą być związane ze skróceniem albo z zatrzymaniem delegacji do wyższej jednostki organizacyjnej muszą być uwarunkowane, jak najbardziej prawidłowością działania prokuratury okręgowej, jak również jednostek podległych, których stan kadrowy poza jedną jest zadowalający – tłumaczy szef okręgówki.

W stan spoczynku w najbliższym czasie z prokuratury okręgowej przechodzi 4-5 osób. Cała ekipa liczy 28 etatów, a na dwóch są prokuratorzy trwale delegowani do prokuratury krajowej. Prokurator Kmieciak podkreśla, że szykuje się dosyć istotna zmiana pokoleniowa. Okazuje się, że wprawdzie śledczy odchodzą, bo osiągnęli wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku, ale w co najmniej dwóch przypadkach mogli pracować dalej.

Nowym zastępcą prokuratora okręgowego została prok. Magdalena Masłowska, która wykonywała obowiązki służbowe w wydziale drugim przestępczości gospodarczej. Będzie zajmowała się bezpośrednim nadzorem nad wydziałami śledczymi.

Jest też nowy wizytator prokuratury okręgowej oraz nowy kierownik szkolenia. Niewykluczone są kolejne zmiany w najbliższych miesiącach.