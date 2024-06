Prasówka 15.06.2024 Zielona Góra. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Zielonej Góry

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06, w Zielonej Górze. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zielona Góra planuje szereg remontów dróg lokalnych i osiedlowych. Pierwsze rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Będą utrudnienia w ruchu”?

Prasówka Zielona Góra 15.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zielona Góra planuje szereg remontów dróg lokalnych i osiedlowych. Pierwsze rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Będą utrudnienia w ruchu Urząd Miasta Zielona Góra poinformował, że najbliższym czasie planuje szereg remontów dróg lokalnych i osiedlowych. Pierwsze rozpoczną się już w przyszłym tygodniu w północnej części miasta. Będą zmiany w kursowaniu autobusów.

📢 Autobus nr 8 pojedzie jak 0, czyli zmiany w rozkładzie jazdy. Powód? Punkty socjalne dla kierowców MZK Miejski Zakład Komunikacji – spełniając wymogi rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy – musi stworzyć co najmniej sześć punktów socjalnych dla kierowców. Powstaną one tam, gdzie są ładowarki do autobusów. W związku z tym trzeba też zmienić trasy niektórych linii. Gdzie pojadą popularne 0 czy 8? Jakie będą inne zmiany?

📢 Rozpoczęły się zawody śmigłowcowe w Przylepie. W sobotę II Światowy Zlot Śmigłowców i wielki festyn na lotnisku! W piątek, 14 czerwca na lotnisku w Zielonej Górze Przylepie rozpoczęły się Międzynarodowe Zawody Śmigłowcowe. A już w sobotę odbędzie się II Światowy Zlot Śmigłowców, któremu będzie towarzyszyć mnóstwo atrakcji. Zielonogórski MZK dowiezie mieszkańców na lotnisko za darmo.

Prasówka 15.06 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na drezynie i w lokomotywie, czyli spotkania z historią w skansenie kolei szprotawskiej w Zielonej Górze Ależ to była fajda, móc udawać maszynistę w parowozie, przejechać się drezyną! Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 20 w Zielonej Górze w piątek, 14 czerwca, poznawały swoje miasto, z innej, kolejowej strony. W skansenie kolei szprotawskiej odbyły nietypową lekcje historii. Takich spotkań jest więcej, cieszą się one dużą popularnością wśród dzieci.

📢 Moc w kibicach Falubazu była wielka. W żużlowcach niestety dużo słabsza [ZDJĘCIA] Kibice NovyHotel Falubazu Zielona Góra robili co mogli, by pomóc żużlowcom w wygraniu kolejnego meczu w PGE Ekstralidze. Trybuny zielonogórskiego stadionu znów kipiały od emocji, ale na torze dominowali jednak goście z Częstochowy. 📢 Apetyty były duże, tymczasem częstochowskie „Lwy” rozszarpały Falubaz Zielona Góra Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra wyraźnie przegrali w zaległym meczu PGE Ekstraligi z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Spisali się zdecydowanie gorzej niż w poprzednim, wysoko wygranym spotkaniu z Betardem Spartą Wrocław. 📢 Amfiteatr w Zielonej Górze zyska zadaszenie nad widownią i nie tylko. Ma żyć przez siedem miesięcy w roku Amfiteatr nie zamieni się w salę konferencyjno-koncertową. Zostanie zadaszony i zmodernizowany. Pierwsze działania w tej sprawie zostały już poczynione. Prezydent Marcin Pabierowski jak obiecywał, chce przywrócić temu miejscu jego należne mu miejsce.

📢 Czytelnicy pytają o zmianę lekarza rodzinnego. Bezpłatnie można to zrobić dwa razy w roku Wielu mieszkańców miasta narzeka na lekarza rodzinnego. Bo jak coś dolega, to ciężko się dostać na wizytę. Trzeba czekać kilka dni i jest to kłopotliwe. Czy i jak często można zmienić lekarza? 📢 Imprezy w Zielonej Górze i okolicach w weekend 14 - 16 czerwca 2024. Gdzie warto się wybrać? Oto najciekawsze propozycje! Co robić w Zielonej Górze w ten weekend (14-16 czerwca)? Zobaczyć Światowy Zlot Śmigłowców w Przylepie, a może wybrać się na Drugi Łagowski Festiwal Orkiestr Dętych do Łagowa? Jeśli macie wolny czas to warto podskoczyć na wystawę lub Piknik Czołgisty w Lubuskim Muzeum Wojskowym. A to nie wszystko! Oj... dużo będzie się działo! Łapcie rozpiskę co, gdzie i kiedy!

📢 Basen, sauna zamknięte! Rozpoczął się remont pływalni przy ulicy Wyspiańskiego w Zielonej Górze Rozpoczął się remont basenu przy ulicy Wyspiańskiego. W czasie wakacji już w nim nie popływamy. Zamknięta jest też sauna w tym obiekcie. Co się zmieni? Niecka basenu, ale i to, co wokół niej. Pływacy już nie mogą się doczekać końca remontu…

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.