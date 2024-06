Tygodniowy przegląd prasy 16.06.2024: Zielona Góra, 9.06-15.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Zielonej Góry, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Córka Magdaleny Różczki - tak wygląda Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [16.06.2024 r.]”?

Przegląd tygodnia: Zielona Góra, 16.06.2024. 9.06 - 15.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Córka Magdaleny Różczki - tak wygląda Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [16.06.2024 r.] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki. 📢 Święto Solan 2024. Tak się w piątek bawiliście. Gwiazdą wieczoru była Sara James! Szukajcie się na zdjęciach! Lubuszanka Sara James wystąpiła pierwszego dnia Święta Solan w Nowej Soli. Na ten koncert nie mogli doczekać się jej młodzi fani, którzy zgromadzili się na placu plenerowym. Kiedy Sara wyszła na scenę byli już gotowi, aby nagrywać występ telefonami. W kierunku Sary wycelowali dziesiątki aparatów.

📢 II Światowy Zlot Śmigłowców w Zielonej Górze Przylepie zachwycił mieszkańców regionu. Mnóstwo atrakcji II Światowy Zlot Śmigłowców, który odbywa się na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Przylepie, wywołuje duże zainteresowanie mieszkańców regionu. Nic dziwnego, to wielkie widowisko na niebie. Podziwiać można niezwykłe umiejętności pilotów.

Tygodniowa prasówka 16.06.2024: 9.06-15.06.2024 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Marsz Równości przeszedł ulicami Zielonej Góry ostatni raz. Dlaczego? Po osiągnięciu z powrotem demokratycznych standardów najpierw w Polsce, a potem w mieście Zielona Góra, można sobie pozwolić na mniej czujności i większy spokój - przyznał Kacper Kubiak, organizator Marszów Równości w Zielonej Górze. W sobotę kolorowy marsz przeszedł ulicami centrum miasta, a na deptaku odbył się piknik, podczas którego można było porozmawiać i posłuchać muzyki.

📢 Najnowsze licytacje komornicze mieszkań w Lubuskiem. Sprawdź oferty. Gdzie są te mieszkania i ile kosztują? Oto najnowsze oferty mieszkań z lubuskich licytacji komorniczych. Sprawdzamy, gdzie lokale się znajdują, w jakim są stanie i ile kosztują. Często ceny mieszkań od komorników są bardzo atrakcyjne. Warto rozważyć każdą ofertę. 📢 Autobus nr 8 pojedzie jak 0, czyli zmiany w rozkładzie jazdy. Powód? Punkty socjalne dla kierowców MZK Miejski Zakład Komunikacji – spełniając wymogi rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy – musi stworzyć co najmniej sześć punktów socjalnych dla kierowców. Powstaną one tam, gdzie są ładowarki do autobusów. W związku z tym trzeba też zmienić trasy niektórych linii. Gdzie pojadą popularne 0 czy 8? Jakie będą inne zmiany?

📢 Rozpoczęły się zawody śmigłowcowe w Przylepie. W sobotę II Światowy Zlot Śmigłowców i wielki festyn na lotnisku! W piątek, 14 czerwca na lotnisku w Zielonej Górze Przylepie rozpoczęły się Międzynarodowe Zawody Śmigłowcowe. A już w sobotę odbędzie się II Światowy Zlot Śmigłowców, któremu będzie towarzyszyć mnóstwo atrakcji. Zielonogórski MZK dowiezie mieszkańców na lotnisko za darmo.

📢 Na drezynie i w lokomotywie, czyli spotkania z historią w skansenie kolei szprotawskiej w Zielonej Górze Ależ to była fajda, móc udawać maszynistę w parowozie, przejechać się drezyną! Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 20 w Zielonej Górze w piątek, 14 czerwca, poznawały swoje miasto, z innej, kolejowej strony. W skansenie kolei szprotawskiej odbyły nietypową lekcje historii. Takich spotkań jest więcej, cieszą się one dużą popularnością wśród dzieci. 📢 Więcej migrantów na ulicach Zielonej Góry? Władze i straż graniczna uspokajają. Nie siejmy paniki W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia i informacje, że na ulicach Zielonej Góry jest coraz więcej nielegalnych imigrantów zawróconych z polsko-niemieckiej granicy. Mieszkańcy są zaniepokojeni. Straż graniczna, prezydent uspokajają, że sytuacja jest pod kontrolą i nic wyjątkowego się nie dzieje.

📢 Na Zlot Śmigłowców w Przylepie dojedziesz darmowym autobusem. Sprawdź trasy i godziny Już w najbliższy weekend warto odwiedzić Przylep w Zielonej Górze. Odbędą się tam II Światowy Zlot Śmigłowców i Międzynarodowe Zawody Śmigłowcowe. Aby uniknąć korków i problemów z parkowaniem, lepiej wybrać miejski autobus. MZK zapewni darmowy transport! 📢 Moc w kibicach Falubazu była wielka. W żużlowcach niestety dużo słabsza [ZDJĘCIA] Kibice NovyHotel Falubazu Zielona Góra robili co mogli, by pomóc żużlowcom w wygraniu kolejnego meczu w PGE Ekstralidze. Trybuny zielonogórskiego stadionu znów kipiały od emocji, ale na torze dominowali jednak goście z Częstochowy.

📢 Apetyty były duże, tymczasem częstochowskie „Lwy” rozszarpały Falubaz Zielona Góra Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra wyraźnie przegrali w zaległym meczu PGE Ekstraligi z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Spisali się zdecydowanie gorzej niż w poprzednim, wysoko wygranym spotkaniu z Betardem Spartą Wrocław.

📢 Amfiteatr w Zielonej Górze zyska zadaszenie nad widownią i nie tylko. Ma żyć przez siedem miesięcy w roku Amfiteatr nie zamieni się w salę konferencyjno-koncertową. Zostanie zadaszony i zmodernizowany. Pierwsze działania w tej sprawie zostały już poczynione. Prezydent Marcin Pabierowski jak obiecywał, chce przywrócić temu miejscu jego należne mu miejsce. 📢 Imprezy w Zielonej Górze i okolicach w weekend 14 - 16 czerwca 2024. Gdzie warto się wybrać? Oto najciekawsze propozycje! Co robić w Zielonej Górze w ten weekend (14-16 czerwca)? Zobaczyć Światowy Zlot Śmigłowców w Przylepie, a może wybrać się na Drugi Łagowski Festiwal Orkiestr Dętych do Łagowa? Jeśli macie wolny czas to warto podskoczyć na wystawę lub Piknik Czołgisty w Lubuskim Muzeum Wojskowym. A to nie wszystko! Oj... dużo będzie się działo! Łapcie rozpiskę co, gdzie i kiedy!

📢 Basen, sauna zamknięte! Rozpoczął się remont pływalni przy ulicy Wyspiańskiego w Zielonej Górze Rozpoczął się remont basenu przy ulicy Wyspiańskiego. W czasie wakacji już w nim nie popływamy. Zamknięta jest też sauna w tym obiekcie. Co się zmieni? Niecka basenu, ale i to, co wokół niej. Pływacy już nie mogą się doczekać końca remontu… 📢 Euro 2024. Lubuskie strefy kibica szykują się na mistrzostwa! Zobacz, gdzie z innymi fanami piłki nożnej można przeżywać te emocje Przed nami wielkie sportowe emocje. Ruszają Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro. Rozgrywki potrwają miesiąc. Przez ten czas nie zabranie sportowych emocji, które najlepiej dzielić z innymi. W województwie lubuskim jest 11 licencjonowanych miejsc, w których będą transmitowane mecze.

📢 Już w najbliższy weekend Drugi Łagowski Festiwal Orkiestr Dętych. Muzyka klasyczna, rozrywkowa, folkowa, operetkowa oraz muzyka dla dzieci! Stowarzyszenie Artystów Zdolni do Wszystkiego zaprasza na Drugi Łagowski Festiwal Orkiestr Dętych, który odbędzie się w dniach 15-16 oraz 23 czerwca 2024 roku. Wydarzenie to ma na celu promocję polskiej muzyki i jest skierowane do osób w każdym wieku.

