Prasówka z Zielonej Góry 24.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Eryk Farański wzmocnił formację juniorską NovyHotel Falubazu Zielona Góra. 16-latek 13 maja zdał egzamin na żużlową licencję na zielonogórskim torze. Do Falubazu został wypożyczony ze Sparty Wrocław.

Strażnik miejski lub gminny wydaje się być dzisiaj kimś, jak rodzic, z jednej strony wychowuje, aby zachowany był porządek publiczny, a z drugiej doradza, co robić, żeby rozwiązać problem mieszkańca.

Ma coraz więcej elektronicznych usług. Sztuczna inteligencja typuje pracowników na zwolnieniach. Zmieniło się podejście do klienta. Ale jednocześnie starzenie społeczeństwa przynosi nowe, jeszcze większe wyzwania dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Przez trzy dni, od wtorku do czwartku, na stadionie lekkoatletycznym w Zielonej Górze odbywał się XXII Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy dla dzieci sześcioletnich z zielonogórskich przedszkoli. Emocji nie brakowało

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę i w niedzielę zorganizowane zostaną akcje, zachęcające Lubuszan do wykonywania badań profilaktycznych i zachęcające do prowadzenia zdrowego stylu życia. Warto przyjść do Parku Tysiąclecia albo pod pomnik Bachusa na zielonogórskim deptaku i zadbać o swoje zdrowie.