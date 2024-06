Przegląd prasy 16.06.2024 Zielona Góra. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Zielonej Góry

II Światowy Zlot Śmigłowców, który odbywa się na terenie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze Przylepie, wywołuje duże zainteresowanie mieszkańców regionu. Nic dziwnego, to wielkie widowisko na niebie. Podziwiać można niezwykłe umiejętności pilotów.

Do Filharmonii Zielonogórskiej wróciła twórczość Piotra Czajkowskiego i to w jakim wykonaniu! W piątek (14.06) o godz. 19 na scenie Międzynarodowego Centrum Muzycznego, koncert skrzypcowy D-dur op. 35 – Piotra Czajkowskiego, mistrzowsko wykonał skrzypek - maestro Konstanty Andrzej Kulka.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

O zabiegach robotycznych w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze rozmawiamy z prof. drem hab. Maciejem Salagierskim, kierownikiem Katedry Urologii i Onkologii Urologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

Strefa gastronomiczna podczas Święta Solan zachęca zapachami i wyglądem potraw. Największe kolejki ustawiają się po lody i gofry. Ale nie brakuje też potraw obiadowych. Można kupić pierogi na wynos. Hitem może być makaron z kebabem, który specjalnie w Nowej Soli wymyślił Zbigniew Prusaczyk.

Miejski Zakład Komunikacji – spełniając wymogi rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy – musi stworzyć co najmniej sześć punktów socjalnych dla kierowców. Powstaną one tam, gdzie są ładowarki do autobusów. W związku z tym trzeba też zmienić trasy niektórych linii. Gdzie pojadą popularne 0 czy 8? Jakie będą inne zmiany?