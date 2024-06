Prasówka Zielona Góra 29.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

Kruszonka to pyszny dodatek do wielu ciast. Chcesz, aby zawsze wychodziła idealnie? Wypróbuj mój sposób. Podpowiadam, jak sprawić, by była wyśmienita, delikatna, rozpływająca się w ustach i cudownie maślana. To bardzo proste i równie smaczne. Gwarantuję, że jeśli raz spróbujesz, to będziesz ją tak robić za każdym razem. Wypróbuj mój przepis na kruszonkę i przygotuj taki wyśmienity dodatek do letnich ciast.