Prasówka tygodniowa z 30.06.2024 w Zielonej Górze. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Zielona Góra, 30.06.2024. 23.06 - 29.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dinozaury na wyciągnięcie ręki! Dino Expo & Show & Żywe Pająki w Zielonej Górze. Jeszcze w niedzielę niezapomniane wrażenia dla rodzin! W ostatni weekend czerwca w sobotę 29 czerwca 2024 r. w Zielonej Górze otwarto Dino Expo & Show & Żywe Pająki, które odbyło się w Hali CRS. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło zarówno młodszych, jak i starszych miłośników dinozaurów i egzotycznych owadów, oferując szeroką gamę atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Jeszcze jutro można skorzystać z atrakcji od godz. 11:00 do 18:00. 📢 Beczki z chemikaliami w budynku przy Moniuszki w Zielonej Górze. Co ustalono? W jednym z budynków na ulicy Moniuszki w Zielonej Górze ujawniono chemiczną substancję. Miejsce pozostaje zamknięte — choć odpady miały z budynku już zniknąć. Co to za substancja i kto jest właścicielem odpadów?

📢 Trwa Zielonogórski Festiwal Piwa i Wina. Tłumy w centrum Zielonej Góry Od piątku, 28 czerwca, w Grodzie Bachusa trwa Zielonogórski Festiwal Piwa i Wina. Przez trzy dni na placu Bohaterów, czyli w samym centrum dzieje się i to naprawdę sporo. Impreza połączona jest ze zlotem food trucków. Są degustacje, dobra muzyka, jedzenie z różnych zakątków świata, dobra zabawa. Sprawdziliśmy, jak się bawicie - te tłumy w tym miejscu mówią same za siebie

Tygodniowa prasówka 30.06.2024: 23.06-29.06.2024 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pierniki to słodka chwila szczęścia, której termin przydatności jest bardzo długi To chyba jedyny smakołyk, którego zapach wystarcza, aby z zamkniętymi oczami bezbłędnie rozpoznać, że to on. I chociaż niby wiadomo, czym pachnie, to eksperci w tej dziedzinie, trzymają w tajemnicy wszystkie składniki, a zwłaszcza proporcje mieszkanki przypraw.

📢 Krzysztof Fechner z Zielonej Góry jako pierwszy Europejczyk weźmie udział w morderczym wyścigu rowerowym w Indiach! Zielonogórzanin, na co dzień kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacji, ultrakolarz, jako pierwszy Polak i Europejczyk wyruszy na morderczy wyścig dookoła Indii. Do pokonania na rowerze będzie miał 12 indyjskich stanów, 3.651 kilometrów w 12 dni.

📢 W Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze padają pszczoły... Czytelnicy zaniepokojeni. Co się tam dzieje? O matko! Co tu się dzieje?! Pszczoły padają jedna za drugą? Dlaczego? Czyżby od tej tężni? A może ktoś jakieś trucizny tu nasypał? - mówią zielonogórzanie, odwiedzający Park Tysiąclecia i proszę „GL” o interwencję w tej sprawie. Staramy się więc wyjaśnić, co się naprawdę stało w tym miejscu… 📢 Zielona Góra. W fontannie na Placu Bohaterów popłynęła lazurowa woda. Przechodnie robią zdjęcia. - Wygląda pięknie - mówią! Fontanna na placu Bohaterów w Zielonej Górze zmieniła kolor na turkusowy! Po raz pierwszy w tym sezonie woda niczym z najbardziej rajskich zakątków świata woda cieszy oczy mieszkańców miasta. Przechodnie chętnie robią sobie z nią zdjęcia. - Wygląda pięknie - mówią!

📢 Dwie piękne Lubuszanki w finale Miss Polski! Powalczą o koronę i tytuł najpiękniejszej! Na początku lipca wybrana zostanie nowa Miss Polski. Do rywalizacji o koronę i tytuł najpiękniejszej staną trzydzieści dwie kandydatki reprezentujące wszystkie regiony naszego kraju. W gronie finalistek są też dwie mieszkanki województwa lubuskiego, za które powinniśmy mocno ściskać kciuki! 📢 Taka cisza na wakacjach to rzadkość. Na plaży w Przełazach czeka gości ukojenie po pracy Jezioro Niesłysz od strony wsi Przełazy prezentuje się znakomicie. Widok na największe jezioro Pojezierza Łagowskiego i obecna cisza zapewniają wypoczynek. A do tego mikroklimat, który sprzyja drogom oddechowym. 📢 W ten weekend odbędzie się Dino Expo & Show w Zielonej Górze. Będą poruszające się dinozaury! Gratka dla małych miłośników gadów! W weekend 29 – 30 czerwca 2024 roku, w godzinach 11:00 – 18:00 w hali CRS odbędzie się Dino Expo & Show w Zielonej Górze. Dla małych i dużych miłośników dinozaurów będzie to widowiskowe wydarzenie. Dinozaury będą jak żywe, będą się poruszać, będzie można przejechać się na nich. Zobaczymy również żywe pająki i owady oraz jest zaplanowane wiele innych atrakcji!

📢 Zielonogórski Festiwal Piwa i Wina już w najbliższy weekend! 28-30 czerwca 2024 r. na Placu Bohaterów w Zielonej Górze odbędzie się festiwal dla wszystkich entuzjastów piwa i wina To wyjątkowa okazja, by zasmakować, zarówno popularnych trunków z dużych browarów, jak i unikalnych wyrobów z małych, rzemieślniczych winnic i browarów. 📢 Przed nami Zielonogórski Smakowity Weekend. Przygotujcie się na prawdziwą kulinarną ucztę! Od 28 do 30 czerwca 2024 r. Plac Bohaterów w Zielonej Górze stanie się najsmaczniejszym miejscem w regionie. Sprawdź godziny otwarcia stoisk. 📢 Ostrzeżenia meteorologiczne dla Lubuskiego: Upały i burze na horyzoncie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia dla województwa lubuskiego, przewidując ekstremalne warunki pogodowe. Oczekuje się, że mieszkańcy regionu doświadczą zarówno tropikalnych upałów, z temperaturami dochodzącymi do 33°C, jak i gwałtownych burz, które mogą przynieść silne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km/h.

📢 W Sławie ludzie kupują burgera za ponad pół tysiąca złotych! Wywołuje oburzenie i podziw jednocześnie | WIDEO Prawdopodobnie najdroższy burger w Polsce jest do kupienia w Sławie. Ludzie przyjeżdżają z innych miast, aby go spróbować. Miejsce sławią blogerzy kulinarni, a przeciwnicy hejtują cenę. Trzeba zapłacić ponad pół tysiąca złotych. Co jest w tym daniu, że tyle kosztuje? 📢 W najbliższy piątek odbędzie się koncert charytatywny "Życie po prostu". Usłyszymy teksty Wojciecha Młynarskiego! W piątek, 28 czerwca o godz.19:00 w Zajeździe Kultury w Zielonej Górze odbędzie się wyjątkowy koncert charytatywny, podczas którego usłyszymy utwory Wojciecha Młynarskiego. Celem wydarzenia jest wsparcie Ali, która od samego początku swojego życia stawia czoła ogromnym wyzwaniom.

📢 W Zielonej Górze jest tak upalnie, że trudno oddychać. Mieszkańcy uciekają pod kurtyny wodne. Uważajcie na siebie, upały to nie żarty! W Zielonej Górze i całym regionie lubuskim żar leje się z nieba, asfalt topi pod nogami, a w niektórych nasłonecznionych miejscach, ze względu na bardzo gorące powietrze, trudno złapać oddech. Solidne upały, które nawiedziły nasz region, zmuszają, żebyśmy jeszcze bardziej uważali na siebie, bo przy takiej pogodzie łatwo o udar. Co robią mieszkańcy w taki dzień, jak dziś? Uciekają pod kurtyny wodne, wyjeżdżają nad jezioro, kąpieliska lub po prostu zostają w domach. Po co ryzykować? Dbajcie o siebie i swoich bliskich, pamiętajcie też, że właściwe nawodnienie to podstawa.

