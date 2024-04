Przegląd prasy z tygodnia 14.04.2024. Co działo się w Zielonej Górze. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Czy ktoś wierzył, że żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra do ostatniego wyścigu będą walczyć o zwycięstwo we Wrocławiu? Z pewnością takich osób było niewiele. Tymczasem zielonogórzanie w pierwszym w sezonie meczu PGE Ekstraligi napsuli mnóstwo krwi wicemistrzom Polski. Przegrali 41:47, ale na tle murowanego faworyta meczu, pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie.

Co to „Przystanek Alaska” czy Zielona Góra? - pytają zdziwieni mieszkańcy, którzy na swej drodze spotykają… łosia. To rzadkie przypadki, ale naszym Czytelnikom udaje się zrobić zdjęcie czy nagrać film. Ostatnio na drodze z Zielonej Góry do Przytoku spotkanie z łosiem miał Tomasz Kowalski.