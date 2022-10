Przybył Japończyk i zmienił oblicze drużyny ZKS-u Palmiarni. Czy zostanie na dłużej w Zielonej Górze?

Transfer Japończyka do zielonogórskiej drużyny od początku rozgrywek mógł budzić emocje. Taisei Matsushita to rodzina byłego reprezentanta Japonii Kojiego Matshushity. Tego ostatniego doskonale zna Lucjan Błaszczyk, trener ZKS-u, sprawca całego transferowego zamieszania.

– Z Kojim grałem wiele razy, a Taisei to syn jego brata. Przed sezonem zadzwonił do mnie i zapytał, czy nie mógłbym się zająć młodym, fajnym zawodnikiem, który nie może się jednak przebić do czołówki Japonii. Nie ma go też na żadnych listach światowych. Jednym słowem, gracz bez doświadczenia. Pomyślałem: dobrze, spróbujmy, zajmę się nim trochę, może zebrać doświadczenie w naszej lidze – mówił Lucjan Błaszczyk, w przeszłości także multimedalista, czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, do dziś człowiek-instytucja w tenisie stołowym.