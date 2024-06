Rajd weteranów przyjechał na cmentarz w Sulechowie, by oddać cześć koledze, który zginął na misji

IV Rajd Motocyklowy Weteranów zajechał do Sulechowa

Hubert Kowalewski zginął w Afganistanie

Śp. kpr. Hubert Kowalewski urodził się 3 sierpnia 1981 roku. Służbę wojskową rozpoczął w 2001 roku jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej na stanowisku działonowego czołgu w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. We wrześniu 2002 roku został powołany do służby jako żołnierz nadterminowy. Ukończył kurs szkolenia załóg czołgów Leopard 2A4 w Niemczech oraz uczestniczył w IV zmianie PKW w Iraku na stanowisku celowniczego. 15 stycznia 2007 roku został powołany do zawodowej służby wojskowej na stanowisko działonowego czołgu Leopard 2A4. 15 października 2007 roku st. szer. zaw. Hubert Kowalewski rozpoczął pełnienie misji w ramach II zmiany PKW Afganistan.